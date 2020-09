Konzert : Organist spielt Matinee

Bitburg (red) Dreißig Minuten Musik in der Liebfrauenkirche in Bitburg gibt es am Samstag, 29. September, von 11.30 bis 12 Uhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Zeit zwischen Einkauf und Mittagessen einfach mal für eine halbe Stunde in eine Welt der faszinierenden Klänge abtauchen. Manfred Kochems spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Louis Lefébure-Wély und Louis Vierne.