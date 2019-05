Musik : Matineen in der Liebfrauenkirche

Bitburg (red) Verschiedene Orgelmatineen gibt es im Juni immer samstags von 11.30 bis 12 Uhr in der Liebfrauenkirche in Bitburg zu hören. Am Samstag, 1. Juni, spielt Christian Kiefer aus Morscheid die Orgel und am Samstag, 8. Juni, Verena Zahn aus Birenbach bei Stuttgart.

