Flohmarkt : Seltene Schätzchen finden

Es ist immer viel los beim Flohmarkt in Roth an der Our. Foto: tv/Rudolf HOESER

ROTH AN DER OUR Wer am Sonntag, 7. Juli, früh auf den Beinen ist, kann beim Original Eifeler Flohmarkt in Roth an der Our Raritäten ergattern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser

Es ist ein besonderer Flohmarkt. Nicht ohne Grund. „Wir legen als Veranstalter Wert darauf, dass tatsächlich richtige Flohmarkt-Artikel angeboten werden“, sagt Wehrführer Ralf Braun, der mit seiner Mannschaft den Original Eifeler Flohmarkt in Roth an der Our organisiert.

Er betont das deshalb, weil dort ausschließlich Raritäten und Altertümer aus Eifel und Ardennen diesseits und jenseits der Grenzen angeboten werden. Der Verkauf von Neuwaren ist nicht zugelassen. Ab 10 Uhr ist der Flohmarkt geöffnet, der bis um 18 Uhr andauert.

Ein Blick auf die Liste der Angebote zeigt, dass sich ein Besuch in dem Grenzort nahe dem luxemburgischen Vianden lohnt. Landwirtschaftliche Geräte, Leiter- und Handwagen, Holzpflüge, Drehmaschinen, Kuh- und Pferdegeschirr sind hier ebenso erhältlich wie Haushaltsgeräte, Koch und Nähmaschinen, Bügeleisen, Waffeleisen, Uhren, Kaffeemaschinen, Zentrifugen und Küchengeschirr. „Und all das ist in einem zeitgemäß guten Zustand zu haben“, sagt Braun.

An Antikmöbeln wie Truhen, Tischen, Stühlen und Schränken fehlt es ebenfalls nicht. Bei den Haushaltswaren bietet das vielfältige Angebot Essbesteckt, antikes Porzellan, Wasserkrüge, Schmuck, Originalitäten aus Kupfer, Messing und Zinn, Bücher, Münzen sowie Bilder mit sehr gut erhaltenen Bilderrahmen. Des Weiteren findet der Besucher Gegenstände aus dem Handwerk, insbesondere Schmiede- und Schreinerarbeiten: Bohrer, Zangen, und Beile. Für viele ein Grund, sich morgens zum Flohmarkt zu begeben, ist die bekannt gute Küche.

Hier wird nach Großmutters Rezepten gekocht. Sehr beliebt sind die „Krompabridderscher“ und Waffeln, die zu urgemütlichen Preisen auf alten Kochmaschinen zubereitet werden. Und: Es gibt Live-Musik zum Flohmarkt.

Flohmarkt Roth an der Our. Foto: tv/Rudolf HOESER