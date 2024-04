Offensive „Bauen & Wohnen“ Mehr Wohnraum für Mötsch – wie das funktionieren soll

Ein Häuserkauf in Bitburg kann zu einer ziemlichen Geduldsprobe werden. Gerade in den Stadtteilen sind frei werdende Häuser schnell wieder vom Markt verschwunden. „Wir haben in Mötsch kaum Leerstände. Unbewohnte Häuser finden einfach schnell Käufer“, sagt Ortsvorsteher Heiko Jakobs. Dabei steige die Nachfrage immer weiter. „Wir haben kaum – oder besser: keine – Möglichkeiten, mehr neue Wohngebiete von uns aus auszuweisen. Dennoch wollen wir Wohnraum schaffen. Um dies zu erreichen, haben wir nun die Offensive Bauen & Wohnen ins Leben gerufen“, sagt Jakobs. Am Mittwoch fällt der Startschuss bei einem Infoabend.