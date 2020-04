Kommunalentwicklung : Ortsgemeinde Ehlenz prüft rechtliche Schritte wegen fehlerhafter Kanalplanung

Bei der Kanalisation in Ehlenz im Einmündungsbereich der Straße Großenberg in die Hauptstraße wurden Fehler gemacht. Bekannt, aber noch nicht korrigiert ist das bereits seit 2006. Foto: Uwe Hentschel

EHLENZ Seit mehr als 13 Jahren wartet die Ortsgemeinde Ehlenz darauf, dass ein Fehler bei der Kanalplanung endlich behoben wird. In diesem Jahr könnte sich daran etwas ändern. Also vielleicht.

Wie bereits wenig später seitens der Gemeinde vermutet und einige Zeit später schließlich durch eine Untersuchung bestätigt wird, ist dem Büro beim Bau der Kanalisation im Bereich von Hauptstraße und Großenberg ein Planungsfehler unterlaufen. Was zur Folge hat, dass es bei Starkniederschlägen immer wieder zu Überflutungen der umliegenden Grundstücke kommt.

Das Problem ist also erkannt, der Verantwortliche bestimmt. Die VG Bitburg-Land sichert der Gemeinde zu, sich um das Problem zu kümmern und dafür zu sorgen, dass diese Mängel behoben werden. Damit ist das Thema vorerst abgehakt. Zumindest taucht es in den Sitzungsprotokollen für einige Jahre nicht mehr auf. 2015 dann das große Comeback. Aus der VG Bitburg-Land ist nach der Fusion mit Kyllburg zwischenzeitlich die VG Bitburger Land geworden.

Und deren Bürgermeister Josef Junk informiert den zwischenzeitlich bereits zwei Mal neu gewählten Gemeinderat in Ehlenz über den aktuellen Planungsstand. „Eine fachliche Überprüfung der bekannten Problemstellen ist erfolgt, dem seinerzeitigen Planungsbüro wurde mit Fristsetzung Zeit zur Äußerung zu den festgestellten Mängeln gegeben“, heißt es dazu im Protokoll.

Ab dann zieht sich das Thema wie ein roter Faden durch die weitere Sitzungschronik der Ortsgemeinde. Konsequent wird seitens der Verwaltung über den Sachstand berichtet und seitens der Gemeinde eine zeitnahe Behebung des Problems gefordert. „Die Mitglieder des Ortsgemeinderates bitten nochmals ausdrücklich, die nunmehr zehnjährigen Bemühungen endlich zu einem einvernehmlichen Ende zu bringen“, heißt es beispielsweise in der Niederschrift vom März 2017. Und im September 2018 wird im Protokoll vermerkt: „Dem Rat ist sehr daran gelegen, dass die Angelegenheit bis zum Ende der laufenden Wahlperiode abschließend erledigt wird.“

Die Geduld der Gemeinde ist inzwischen am Ende. Es folgen weitere Sitzungen. Dann kommt Corona und lähmt das öffentliche Leben. Vorher aber gibt es noch eine vorerst letzte Sitzung des Gemeinderats. In dieser wird den Ratsmitgliedern seitens der Verwaltung mitgeteilt, dass man einen Rechtsanwalt eingeschaltet habe. Der soll sich nun um die juristische Klärung des Sachverhalts kümmern. Das ist gut. Und bestimmt auch nicht voreilig. Nur was wird aus dem Kanal?