Dorfentwicklung : Herforst investiert ins Gemeindehaus

Am Giebel des Gemeindehauses in Herforst sind dringend Arbeiten erforderlich. Foto: Christina Bents

Herforst Neue Flechten an der Fassade, tiefe Kratzer im Parkett, an Herforsts guter Stube muss einiges gemacht werden. Die eigentlich ungeliebte Corona-Pause ist genau die richtige Gelegenheit und wird genutzt.

Am Gemeindehaus in Herforst sind einige Arbeiten zu erledigen, damit keine größeren Schäden entstehen. Im Ortsgemeinderat wurde darüber gesprochen. Ortsbürgermeisterin Sigrid Heinemann wies auf die Dringlichkeit der Arbeiten an der Fassade hin.