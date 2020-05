Prüm/Kyllburg/DUDELDORF : Land investiert in Projekte in der Eifel

Prüm/Kyllburg/DUDELDORF (red) Aus dem Investitionsstock 2020 erhalten viele Ortsgemeinden und die Städte Prüm und Kyllburg Zuwendungen für förderfähige Projekte.

In der Verbandsgemeinde Bitburger Land wird in Dudeldorf der Ausbau die Sanierung und der Umbau eines ehemaligen Fabrikgebäudes zu einer gemeindlichen Lagerhalle mit 96 000 Euro gefördert. Halsdorf erhält für die Sanierung und Erneuerung des Schutzgeländers unterhalb des Gemeindehauses 75 000 Euro. Die Erneuerung der Gehwegkappe und des Schutzgeländers an der Stützmauer in der „Mühlenstraße“ in St. Thomas wird mit 32 000 Euro gefördert. In der Verbandsgemeinde Prüm wird in Schönecken der Ausbau der „Schlenkstraße“ und „Im Flur“ mit 290 000 Euro gefördert. Im Bereich der Verbandsgemeinde Südeifel erhält Niederweis eine Zuwendung von 90 000 Euro für den Ausbau der „Höhjunker Straße“ (viertes Bauabschnitt).