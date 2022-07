Erneuerbare Energien : RWE entwickelt Windpark an der A 60

RWE entwickelt Windpark an der A 60

Bickendorf/Scheid Grüner Strom im Bitburger-Land: 28,5-Megawatt-Windpark kann 22.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie versorgen.

(aff/red) Ein Windpark, der genug Ökostrom erzeugt um den Jahresbedarf von 22.000 Haushalten zu decken, soll ab Ende 2026 im Eifelkreis Bitburg-Prüm ans Netz gehen. Das Essener Energieunternehmen RWE entwickelt am nördlichen Rand von Bickendorf fünf Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 28,5 Megawatt. Ein wichtiger Schritt ist mittlerweile gemacht: der Vertrag ist unterzeichnet.

Grengs und Tures betonten als Ortsbürgermeister in ihrer Begrüßung den langen Weg, den man bis hierhin zurückgelegt habe. Seit 2012 sei mit einer Vielzahl von möglichen Vertragspartnern verhandelt worden.

Seit 10 Jahren begleitet Josef Nolte, Rechtsanwalt aus Krefeld, den Prozess und steht den Bürgermeistern und Räten beratend zur Seite. Nolte stellte fest, dass man nun endlich den nachhaltigen guten Wunschpartner gefunden habe. „Mit diesem neuen Windpark werden die Gemeinden gewaltige Einkünfte haben, ohne Ertragssteuer zahlen zu müssen, was wir ausgiebig haben prüfen lassen“, sagte der Rechtsanwalt.

Matthias Hemsing, bei RWE verantwortlich für die Planung des neuen Windparks, erklärte: „Unser Projekt ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Energiewende vor Ort beginnt.“ Für den schnellen Zubau der Erneuerbaren Energien benötige das Unternehmen die lokale Unterstützung. „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen in den Gemeinden für die gute Zusammenarbeit bedanken. In den kommenden Monaten werden wir mit den Kartierungsarbeiten und dem Genehmigungsprozess beginnen“, versicherte Hemsing. Ziel sei es, mit der Anlage alle Haushalte in Bickendorf und Schleid und auch viele weitere Dörfer mit Grünstrom versorgen zu können.