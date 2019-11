Kommunalpolitik : Ortsgemeinderat bespricht Photovoltaikanlage

Preist (red) Der Ortsgemeinderat Preist trifft sich am Dienstag, 12. November um 18 Uhr in der Keltenhalle in Preist.

Es geht unter anderem um den Bebauungsplan für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf freier Fläche und um den Bebauungsplan „Bei der Kirch“. Weitere Themen sind die Umgestaltung des Friedhofes Preist sowie die Sanierung der Leichenhalle und der Ausbau der K 37.