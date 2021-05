Ortsgemeinderat : Köhlerhütten sind Thema im Rat

Irrel Eine Sitzung des Bürgerschafts- und Tourismusausschusses der Ortsgemeinde Irrel ist am Dienstag, 18. Mai, um 19 Uhr in der Bürger- und Gemeindehalle in Irrel. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Planung des Bauvorhabens Auf’m Werth und die Planung des Bauvorhabens Köhlerhütten/Waldschänke.