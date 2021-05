Freizeit : Zu- und Abfahrten zum Campingplatz in Echternacherbrück werden neu geregelt

Der Campingplatz in Echternacherbrück ist beliebt, aber das Verkehrsaufkommen mit den Teils mächtigen Fahrzeugen bei den Ein- und Ausfahrten bereitet manchem Anwohner Sorgen. Foto: TV/Hans Krämer

Echternacherbrück Der Ortsgemeinderat von Echternacherbrück will an den Ein- und Ausfahrten zum Campingplatz einiges ändern und die Mindener Straße so entlasten. Zusätzliche Wohnmobilstellplätze sollen ganzjährig verfügbar sein.

Über 500 Stellplätze hat der Campingplatz in Echternacherbrück. Direkt an der Sauer gelegen und nur einige Minuten von Echternach entfernt, können sich hier die Menschen sogar mit einem eigenen Schwimmbad erholen. Der Platz wird von der Gemeinde betrieben und gut angenommen. Schwierig sind aber die An- und Abreisezeiten, bei denen die Wohnmobile, die bis zu zehn Meter lang sind, von der Mindener Straße kommen und die Anwohner dann viel Zeit und Geduld haben müssen, um zu ihren Häusern zu gelangen.

Erwin Thiex, Leiter des Campingplatzes berichtet: „Der Campingplatz besteht seit 50 Jahren. Es gibt vereinzelt Anwohner, die sich in den Sommermonaten eingeschränkt fühlen. In den vergangenen Jahren ist es schon deutlich besser geworden, weil Lotsen dabei geholfen haben, den Verkehr zu regeln.“ Es soll trotzdem weitere Verbesserungen geben, wie Ortsbürgermeister Gerhard Krämer sagt: „besonders im Juli ist die Verkehrssituation schwierig, deshalb wollen wir nach Lösungen zu suchen.“

Der Camping- und Tourismusausschuss des Orts hat sich nun Gedanken gemacht, wie man diese Situation ändern kann und dem Rat hierzu Vorschläge vorbereitet.

Einer davon, den der Rat einstimmig beschlossen hat, ist sechs Plätze für Dauercamper wegfallen zu lassen und so mehr Parkmöglichkeiten für die ankommenden Wohnmobilisten und Camper zu schaffen. Sie können dort parken, während sie sich anmelden.

„So gibt es mehr Stauraum auf dem Platz und die Situation bei der Anmeldung müsste deutlich entspannter werden“, so der Ortsbürgermeister. Eine weitere Änderung, die kommen soll, ist eine Durchfahrtsmöglichkeit, damit alle Fahrzeuge im unteren Bereich des Platzes an der Europabrücke ausfahren können, wo es keine Wohnbebauung gibt.

Eine weitere Neuerung ist ein Wohnmobilstellplatz, der ganzjährig ohne Personal nutzbar sein soll. „Es gibt viele Besucher, die zwei, drei Tage bleiben wollen. Ihnen wollen wir dieses Angebot machen.“ Es soll ein Extrabereich integriert in den Campingplatz werden, mit Versorgungssäulen, Wasser, Strom und Abwasserbereich. Wann die Maßnahmen umgesetzt sein werden, ist noch nicht klar. Für diese Saison wird es aber wahrscheinlich nicht umsetzbar sein.