Brauchtum : Bickendorfer packen und verteilen fast 80 Ostertüten

Fast 80 Ostertüten wurden in Bickendorf gepackt und pünktlich zum Fest an die Kinder im Ort verteilt. Foto: Wilfried Kootz

Bickendorf (red) Auch im zweiten Jahr, in dem die Corona-Pandemie die Ostertage einschränkt, fand in Bickendorf eine Aktion statt. Der Förderverein „Bickendorf hilft“ als Ideengeber beschenkte in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde die Kinder im Dorf mit einem süßen Ostergruß.

