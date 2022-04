Brauchtum : Klappern aus Herforst für Kinder im Ahrtal

Von links: Jürgen Schwarzmann, Egon Gansen, Helmut Lussi und Artur Meiers bei der Übergabe der Herforster Holzklappern an der Ahr. Foto: Laurin Meiers

Herforst/Hönningen/Schuld (red) Die Herforster Rentner Artur Meiers und Egon Gansen haben Kindern im Ahrtal Klappern für die Osterzeit gespendet.

Seit Anfang des Jahres wurden mehr als 20 Stück in liebevoller und genauer Handarbeit angefertigt. „Es war nie langweilig. Und wenn ja, dann hat mal einer einen guten Witz gemacht und wir haben uns kaputtgelacht“, sagt Egon Gansen über die langen Stunden in der Werkstatt. Ihr Herzensprojekt schlossen die beiden Rentner rechtzeitig vor Ostern ab. Sie brachten ihre Ware persönlich ins Ahrtal. Die Ortsvorsteher der Gemeinden Schuld und Hönningen, Helmut Lussi und Jürgen Schwarzmann, nahmen sie mit Freude entgegen und verteilten sie an die Kinder.