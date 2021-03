Aktion : Osterpost für Senioren

Logo Mutmacher ONLINE Foto: TV/Schramm, Johannes

Prüm (red) „Ein Brief für dich!“: So lautet der Titel einer Aktion, an der sich alle Menschen beteiligen können. Es geht darum, Bewohnern des St.-Elisabeth-Seniorenheims in Prüm mit persönlichen Nachrichten eine Freude zu machen.

Die Aktion haben die Schulsozialarbeiterin der Kaiser-Lothar-Realschule plus, Carolin Broy, und Kimberly Willwertz und Ina Morbach von der Mobilen Jugendarbeit zusammen mit dem Seniorenheim ins Leben gerufen. Sie schreiben auch, warum: „Die Einschränkungen der Corona-Pandemie begleiten uns nun bereits seit einem Jahr. Das ,normale’ Leben mit allen Vorzügen und Besonderheiten hat sich verändert. So auch regelmäßige Kontakte und Besuche für die Bewohner im Seniorenheim.“

Dabei, den alten Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nicht alleine sind, kann jeder helfen. Einfach bis zum 26. März einen Brief oder eine Postkarte mit ein paar netten Worten schicken. Die Organisatorinnen leiten diese als Osterpost an das Seniorenheim St. Elisabeth weiter.