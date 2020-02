Otto Waalkes, Frank Zander, Udo Lindenberg in Bitburg! : Hier wird richtig was aufgefahren

Bitburg (de) Das wird spannend: Im Haus Beda in Bitburg bauen Hausherr Dr. Michael Dietzsch (links) und Peter Hein (rechts) gerade die neue Ausstellung auf. Der Titel ist Programm: „Alles klar auf der Andrea Doria“.

Gezeigt werden Bilder von Udo Lindenberg, Frank Zander, der auch zur Eröffnung am Sonntag, 1. März, 11 Uhr, kommt, sowie Otto Waalkes, Amin Müller-Stahl, Helge Schneider und Francis Fulton-Smith. Also volles Promi-Programm. Und was die Herrschaften so künstlerisch können, lesen Sie in unserer Ausgabe morgen, 29. Februar, auf unserer Kulturseite im Trierischen Volksfreund. Fotos (2): Dagmar Dettmer