Gastronomie Römische Villa sucht nach Umbau neuen Pächter

Die Villa Otrang bei Fließem ist eines der bedeutendsten römischen Bauwerke in der Region und eine der größten und am besten erhaltenen römischen Villenanlagen nördlich der Alpen. Drei Jahre war sie wegen Umbauten geschlossen und ist inzwischen wieder zugänglich, nun auch barrierefrei und kostenlos. Was allerdings nicht wieder geöffnet hat, ist die Gastronomie. Die Generaldirektion Kulturelles Erbe sucht einen neuen Pächter.