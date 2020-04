GLAUBE : Palmzweige zum Mitnehmen

Waxweiler/Schönecken/OBERKAIl (red) In den Wochen der Corona-Krise ermutigt Pfarrer Georg Josef Müller alle Christen, im Radio, Fernsehen und das Internet Gottesdienste von zu Hause mitzufeiern.

Der Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler zelebriert derzeit die Eucharistie vor Ort alleine, will aber alle Menschen mit ins Messopfer nehmen. Am Palmsonntag liegen ab nachmittags in den Pfarrkirchen Lambertsberg, Lasel, Niederlauch, Ringhuscheid, Schönecken und Waxweiler gesegnete Palmzweige ur Mitnahme bereitstehen. Ebenso könnten Osternachtskerzen für einen Euro erworben werden.