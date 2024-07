Ruhender Verkehr Auto steht seit Mitte Juni am Rand der L 5

Berufspendlern wird das Auto schon seit vielen Wochen auffallen: Am Rand der L 5 steht seit Mitte Juni ein dunkler Peugeot-Kleinwagen. Zunächst schien der Wagen zumindest äußerlich noch in Schuss zu sein, mittlerweile fehlen aber die Heckscheibe und die Scheibe auf der Fahrerseite und auch in der Frontscheibe zeigt sich ein Riss. Vermutlich warf jemand etwas dagegen. Was hat es mit diesem Auto auf sich?