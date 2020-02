Park-Ärger – In Prüm halten sich viele Autofahrer nicht an die Regeln

Stehen, wo man nicht stehen darf: Parker an der Hahnplatzterrasse. Foto: privat

Prüm Prüm und die Parkplatzfrage: Am oberen Hahnplatz folgt gerade ein neues Kapitel. Der Stadtbürgermeister sucht nach einer Lösung und hat die Anlieger bereits zum Gespräch gebeten.

Mit den Parkplätzen ist es wie mit dem Urlaub. Oder dem Geld: Man käme immer prima mit mehr davon aus. In Prüm heißt das: Auch da, wo keine Flächen ausgewiesen sind, stellen sich irgendwann garantiert welche hin. Menschlich eben.

Nur: Da kommen sie nicht immer dran, weil wieder jemand parkenderweise ihre Zufahrt versperrt. Das ist aus einem weiteren Grund ein Problem: „Das ist ja die Feuerwehrzufahrt“, sagt Daniele Haas, Hotelchefin und Vorsitzende des Gewerbevereins – denn nur so gelangen die Retter im Notfall zu den hinteren Gebäuden.

Der Prümer Stadtbürgermeister hat einen guten Blick auf die Situation: Von seinem Büro aus sieht Johannes Reuschen sofort auf die Fläche, sobald er nach rechts aus dem Fenster schaut. Und was er dort immer wieder sieht, gefällt ihm nicht, also will er das ändern.