Stadt verzichtet auf Einnahmen : Parken in Bitburg bis Ende Juni kostenlos

Mitarbeiter der Stadt verhüllen am Freitag die Parkscheinautomaten in der Bitburger Innenstadt. Parken ist damit bis vorerst Ende Juni umsonst. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG Einstimmig hat der Stadtrat den Verzicht auf Gebühren beschlossen. Bis Jahresende verzichtet die Stadt zudem auf Sondernutzungsgebühren.

Die Initiative der Stadtverwaltung wird in der Sitzung des Stadtrats allgemein begrüßt, geht den meisten aber nicht weit genug. Weshalb der Beschlussvorschlag geändert und schließlich einstimmig beschlossen wird. Bis einschließlich 30. Juni — und damit zwei Monate länger als von der Verwaltung zunächst vorgeschlagen — soll das Parken in Bitburg kostenlos sein.

Die Stadt möchte damit die Händler der Innenstadt unterstützen, die aufgrund der Pandemie in den vergangenen Monaten kaum Einnahmen hatten und denen angesichts der aktuell erneut steigenden Corona-Fälle nun der nächste Lockdown droht. Der Stadtrat reagiert bereits zum zweiten Mal in dieser Form. Im vergangenen November war ein Verzicht auf die Parkgebühren beschlossen worden, das allerdings nur für den Monat Dezember.

Wie bereits 2020 will die Stadt auch in diesem Jahr auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichten – und das für das komplette Jahr 2021. Diese Gebühren fallen an, wenn Händler öffentlichen Verkehrsraum nutzen, zum Beispiel für Außengastronomie oder aber die Präsentation ihrer Verkaufsware. Auf wie viel Einnahmen die Stadt dadurch verzichtet, hängt von der weiteren Pandemie-Entwicklung ab. Im Haushalt eingeplant waren für dieses Jahr knapp 20 000 Euro an Sondernutzungsgebühren.