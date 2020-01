Stadtreinigung : Parker müssen Reinigung weichen

Bitburg Die Stadt lässt am Donnerstag zwischen 8 und 10 Uhr die Prälat-Benz-Straße reinigen. Die Verwaltung weist daher noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass in dieser Zeit nicht am Straßenrand geparkt werden darf.

Weil dies die Kehrmaschinen am Durchfahren hindert.

In der Vergangenheit blieb daher bereits einiger Schmutz an den Straßen liegen. Was nicht nur die Fahrer der Kehrmaschinen ärgerte, sondern auch die Anlieger. Denn die müssen seit 2016 Gebühren für die Reinigung zahlen. Und zwar völlig unabhängig von der Tatsache, ob die Straße bei der Reinigung nun sauber geworden ist oder nicht.

Der Stadtrat hat daher neulich beschlossen, dass die Straßen während des Kehrens für Parker gesperrt werden dürfen (der TV berichtete). Die Verwaltung soll im Gegenzug frühzeitig auf die Aktionen aufmerksam machen. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Bußgeld rechnen.