Gesundheit : Parkinsongruppe trifft sich

Gerolstein (red) Die Parkinsongruppe Eifel hat Anfang diesen Monats wieder ein Treffen. Termin ist am Donnerstag, 6. Juni, 14.30 bis 16.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Raderstraße 9, in Gerolstein. Alle, die ebenfalls an dieser Krankheit leiden, sind herzlich zu den Treffen eingeladen.

Diese finden immer am ersten Donnerstag im Monat statt. Die Teilnehmer kommen aus der ganzen Region.