Gerolstein : Parkinsongruppe trifft sich

Gerolstein (red) Die Parkinsongruppe-Eifel trifft sich am Donnerstag, 5. März, von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Raderstaße 9 in Gerolstein. Die Zusammenkünfte finden jeden ersten Donnerstag im Monat statt.



