Gewerbeverein befürchtete, dass Bauarbeiten bis zur Veranstaltung nicht abgeschlossen sein werden : Parkplätze in der Wankelstraße werden frei

Parkplätze in der Wankelstraße werden frei

Bitburg Die Wankelstraße in Bitburg ist derzeit eine Baustelle. Die Stadtwerke Trier (SWT) lassen rund um das Gewerbegebiet „Auf Merlick“ Leitungen verlegen. Ein Teil der Fahrbahn und des Gehwegs ist deshalb gesperrt.

Das beunruhigt Markus Angel vom Gewerbeverein Bitburg. Der Mit-Organisator des Autofestivals „Auf Merlick“ fürchtet nämlich, dass sich die Bauarbeiten noch bis zur Großveranstaltung am zweiten Septemberwochenende hinziehen werden. Ein Problem wäre das laut Angel vor allem deswegen, weil dann eine Reihe von Parkplätzen in der Wankelstraße nicht zur Verfügung stehen würden. „Es könnte dann sein, dass es in der Stadt eng wird“, sagt der Oldtimer-Fan. Schließlich würden zum Autofestival jedes Jahr Tausende Besucher erwartet.