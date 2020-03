Kostenpflichtiger Inhalt: Parkproblem am oberen Prümer Hahnplatz : Testphase mit Markierungen ist angelaufen

Tatsächlich: kein Parker! Hier hat es gerade mal funktioniert. Und die Zufahrt hinter die Häuser an der Hahnplatzterrasse soll dank gelber Markierung freibleiben. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Wildes Parken am Prümer Hahnplatz: Die Testphase bringt erste Ergebnisse, bald soll dort – statt Autos – eine dauerhafte Regelung stehen.

Die Testphase läuft: Vor genau einem Monat berichteten wir über die Parksituation an der oberen Prümer Hahnplatz-Terrasse neben dem Haus Pfingstmann und vor dem Hotel Zum Goldenen Stern, dem Eiscafé Stella d’Oro und der Stiftsklause. Das Problem: dort verläuft die Zufahrt zu den Anwohner-Stellflächen hinter den Gebäuden.

Und weil diese Spur – wie auch die Fläche direkt vor der Terrasse – so oft zugeparkt war, hat die Stadt nach einem Gespräch mit den Anliegern die Zufahrt gelb markieren lassen. Um zu testen, wie Stadtbürgermeister Johannes Reuschen sagte, ob das bereits genüge – oder man deutlichere Regelungen treffen müsse.

Denn, das sagt dieser Tage noch einmal Daniele Haas, Chefin des Hotels und Vorsitzende des Gewerbevereins: „Das ist eine offizielle Feuerwehrzufahrt.“ Und wer die zustelle, beschwöre im Ernstfall große Gefahr herauf.

Wie läuft’s inzwischen? So einigermaßen: „Grade parkt da wieder einer“, sagt Reuschen am Telefon. „Die Vernünftigen“, sagt Giovanni di Stefano vom Eiscafé, hielten sich im Wesentlichen an die Regelung, zugestellt werde zumindest die Zufahrt kaum noch. Daniele Haas bestätigt das. Trotzdem stehen dort eben immer wieder Autos: „Es wäre gelogen, wenn man sagen würde, es ist nicht so“, bekennt Reuschen.

Daniele Haas wünscht sich dort eine stabile Regelung für die Zukunft – und für die bald beginnende Freiluftsaison. Das wird aber nicht gelingen, bis die ersten Pedalisten, E-Biker und Motorradpiloten ihre Geräte aus den Garagen holen: Vorerst laufe noch die Testphase, sagt Johannes Reuschen. „Ich bin grundsätzlich Optimist, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance.“

Erst in einigen Wochen werde man dann ein Fazit ziehen – und im Stadtrat eine endgültige Regelung verhandeln. Allerdings sei das frühestens zur Sitzung Anfang Mai oder, wahrscheinlicher, erst im Juni möglich.

Was allerdings wohl nicht erlaubt werden dürfte, ist das Abstellen von Autos vor der Terrasse: Zumal, sagt Reuschen, sich alle Anlieger bereits dagegen ausgesprochen hätten.

Stattdessen, das befürworten nach aktuellem Stand die meisten, könnte man dort das Abstellen von Zweirädern – mit oder ohne Motor – ermöglichen. Denn die, sagt die Hotelchefin, seien nun einmal sehr willkommene Gäste der Stadt: „Das sind unsere Touristen“, sagt Daniele Haas. „Und vor allem Tagestouristen, die jedem Einzelnen hier Geld bringen.“

Auch Giovanni di Stefano hat die Zweiradfahrer wohlwollend im Blick und wünscht sich, dass man ihnen mehr offizielle Flächen bereitstelle. Reuschen könnte ebenfalls mit dieser Variante leben – allerdings will er nicht dem Stadtrat vorgreifen.

Und was sagt man in den Fraktionen? Für Peter Wind (CDU) wäre die Zweiradlösung, zumindest an der Terrasse, auf jeden Fall vorstellbar. „Aber eine endgültige Festlegung hat bei uns noch nicht stattgefunden.“ Erst gelte es, den Testlauf abzuwarten und sich die Lage vor allem dann anzuschauen, „wenn das Wetter besser wird“.

Markus Fischbach von der SPD stört sich nicht an denen, die er „touristische Parker“ nennt – vor allem, solange sie auf zwei Rädern unterwegs sind: „Die kommen vielleicht mit fünf Motorrädern, sehen die Terrasse und stellen sich da hin. Die machen nichts kaputt.“ Stattdessen, sagt er, „lassen sie Geld hier. Die stören nicht.“

Ihn ärgern die Autofahrer, die sich dort „einfach mal hinstellen“. Favorisieren würde er aber, dass man den – vorgesehenen – Schwerbehindertenparkplatz vor der Terrasse auszeichnet, es fehle nur das Schild. „Für die anderen gilt: Hol deine Kiste hier weg.“

Stefan Maselter (FWG/Prümer Bürgerbewegung) lacht – weil er weiß, dass ohnehin vor der Terrasse „vorrangig Autos mit ortsansässigem Kennzeichen“ parken. Aber auch er findet, dass man froh sein sollte „über jeden Touristen, der nach Prüm kommt“. Und dass man da eine Möglichkeit gerade für die Zweiradfahrer anbieten solle. Zumal es für ihn – so sagen es auch die anderen – einfach ein tolles Bild sei, wenn die Zweiräder dort stünden und deren Piloten die Stadt bevölkern.

Es ginge sogar noch bunter: Einige vertreten die Idee, auch die obere und sehr geräumige Stufe der Pflasterfläche vor der Basilika – also gegenüber der Hahnplatzterrasse – ebenfalls für Zweiräder zu nutzen. Aber auch das soll erst mit allen diskutiert werden, bevor dort ein Beschluss gefasst wird.

Zumal sich unter dem Vorsitz von Christine Kausen, der Ex-Gewerbevereinschefin, in Kürze ein eigener Arbeitskreis mit dem Thema Parken in Prüm (das sei schließlich, sagt Stefan Maselter, nicht nur rund um den Hahnplatz oft „abenteuerlich“) befassen und versuchen wird, ein umfassendes Konzept zu entwickeln.

Flächen für Zweiräder auch an dieser Stelle des Hahnplatzes? Möglich wäre das, Raum ist vorhanden, in Prüm wird es derzeit ebenfalls diskutiert. Foto: Fritz-Peter Linden