Nach zwölf ausverkauften Aufführungen Am Samstag ist der Bart ab: Wallersheimer Passionsspiele gehen zu Ende

Sie kommen aus dem Handwerk, sind Lehrer oder Lehrerinnen, sind in Rente, betreiben Land- oder Betriebswirtschaft, sind Dienstleister oder Freiberufler. Ganz normale Leute aus der Nachbarschaft also - aber sie waren in den vergangen Monaten zudem auch Lazarus, Jesus, Maria, Pilatus oder Judas - ließen sich Haare und Bärte wachsen, lagen nachts wach, weil ihnen die auswendig gelernten Texte durch den Kopf geisterten oder blieben zu Hause, während andere feierten, um sich bloß keinen Virus einzufangen und eine der Aufführungen der Passionsspiele in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim zu gefährden.