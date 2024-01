“Tut dies zu meinem Gedächtnis“ Nach Zwangspause: Passionsspiele Wallersheim feiern ihre Auferstehung

Lange bevor am Samstag, 24. Februar, die Zuschauer zur ersten Aufführung anreisen, ist das Innere der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wallersheim hergerichtet worden: der Altarraum wird zur Bühne, der Kirchenraum stufenförmig ausgebaut, damit auch die Zuschauer in den hinteren Reihen freie Sicht auf das Geschehen haben. „Inzwischen nutzen wir dazu eigens hergestellte Podeste, das erleichtert die Arbeit sehr“, sagt Hans Fomin, einer der Organisatoren der Wallersheimer Passionsspiele. Rund 250 Zuschauer finden Platz in der Kirche, für die einhundert Darsteller wurde in einem Nebenraum ein eigener Backstage-Bereich geschaffen, in dem während der Spielzeit die Garderoben sowie die Requisiten und Kostüme untergebracht sind.