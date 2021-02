Bundestagswahl : „Wir leben in einer Zeitenwende“

„Wir leben in einer Zeitenwende“

Bitburg Einigkeit hat die Delegiertenversammlung der CDU in Bitburg geprägt. Alle 66 Stimmen gingen an Patrick Schnieder, der nun mit breiter Unterstützung der Partei im September ein weiteres Mal für den Bundestag kandidiert.

Eigentlich war es ein Termin, bei dem es um die Bundestagswahl im September ging. Zwei Wochen vor den Landtagswahlen ware die Delegiertenversammlung der CDU in der Bitburger Stadthalle aber auch vom Wahlkampf für das Mainzer Parlament geprägt. Das wurde jedenfalls bei der Begrüßung des Gastgebers vom CDU-Kreisverband Bitburg-Prüm, dem die meisten der Vertreter angehören, deutlich. Er ging hart ins Gericht mit der Landesregierung.

Er blickte bei seiner Rede aber weniger zurück, sondern richtete seinen Blick weitestgehend nach vorne. „Wir leben in einer Zeitenwende“, sagte Schnieder. Die Welt sortiere sich neu, die Globalisierung schreite voran. Und Corona lege Defizite frei. Die Menschen brauchten Orientierung und Perspektiven.

Der 53-Jährige zeigte mehrere zentrale Themen auf. Allen voran nannte er die Wirtschaft. Man könne nur aus einer Krise herauswachsen, wenn die Wirtschaft wachse. Dabei setze man vor allem auf den Mittelstand, auf familiengeführte, regional verwurzelte und innovative Firmen. „Wohlstand muss erst erarbeitet werden, bevor er verteilt wird“, so Schnieders Meinung.

Als zweiten zentralen Punkt nannte der Bundestagsabgeordnete Bildung und Ausbildung. Dabei griff Schnieder die Landesregierung an. Denn 95 Prozent der Maßnahmen in diesem Bereich seien Ländersache. Er bemängelte unter anderem, dass das Land die Bundesmittel für den Digitalpakt noch nicht ausgeschöpft habe. „Es ist beschämend“, so Schnieder.