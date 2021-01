Hochwasser : Pegel fallen: Hochwassersituation in der Eifel entspannt sich

Die Pegel an Sauer, Prüm, Nims und Kyll fallen. Damit entspannt sich die Hochwassersituation in der Eifel.

Ergiebige Regenfälle, gestiegene Temperaturen und die dadurch eingesetzte Schneeschmelze brachten jede Menge Wasser in die Eifeler Flüsse. Deren höchste Pegelstände wurden bereits am Freitag und in der Nacht zum Samstag gemessen. Es gab wohl überschwemmte Wiesen und Wege, die Keller der Häuser blieben bisher trocken. Das bestätigte Kreisfeuerwehrinspekteur Jürgen Larisch am Samstag auf TV-Nachfrage. Nur in Wißmannsdorf waren Feuerwehrleute im Einsatz. Dort staute sich das Treibgut der Prüm an der niedrigen Brücke. Es wurde entfernt. Vorsorglich standen auch ausreichend gefüllte Sandsäcke zur Verfügung, um das Überschwappen des Wassers in den Straßenraum zu verhindern.