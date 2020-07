Stadtat Bitburg : Stadtrat Bitburg: Peter Berger legt Mandat nieder

Bitburg (de) Er ist einer, der fest zum Bitburger Stadtrat gehört. Peter Berger engagiert sich seit mehr als 26 Jahren in der Kommunalpolitik. Anfangs in der Liste Streit, aus der er aber 2008 wegen unüberbrückbaren Differenzen bei der Frage, ob der Bitburger Flugplatz zum Industrie- und Frachtflughafen ausgebaut werden soll, ausgetreten ist.

Und genau das zeigt, was Berger für ein Mensch ist: einer, der sich nicht verbiegen lässt.

Weitgefehlt! „Die Zusammenarbeit in der jetzigen Fraktion war kreativ, motiviert und sehr vertrauensvoll“, sagt der 64-Jährige. Warum dann der Rücktritt? „Bei der Listenaufstellung zur Kommunalwahl 2019 war es Bündnis 90/Die Grünen besonders wichtig, dass politisch klardenkende junge Menschen den Weg in den Stadtrat finden“, sagt Berger. Und er möchte nun für solche jungen Menschen den Weg frei machen. So haben diese bis zur nächsten Kommunalwahl Zeit, Erfahrung zu sammeln.