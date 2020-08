Bildung : Heinz-Arnold Schneider geht in den Ruhestand

Heinz-Arnold Schneider war am PWG 35 Jahre Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik. Foto: TV/Martin Praus

Wittlich (red) Das Wittlicher Peter-­Wust-­Gymnasium (PWG) hat Heinz-Arnold Schneider in den Ruhestand verabschiedet. Der Lehrer für Mathematik, Physik und Informatik hatte in seiner 35-jährigen Dienstzeit am PWG seit 1985 unzählige schulische und außerschulische Projekten geleitet, unter anderem Segelfliegen oder Netzwerkadministration.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken