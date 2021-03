Glaube : Karfreitagsliturgie mit ein bisschen Musik in Kyllburg

Kyllburg Die Pfarrei Kyllburg darf an den Kar- und Ostertagen keine Gottesdienste in gewohnter Form feiern. Insbesondere seien Gemeinde- und Chorgesang untersagt, teilt die Gemeinde mit. Dennoch solle die Karfreitagsliturgie in der Kyllburger Stiftskirche am Freitag, 2. April, um 15 Uhr einen musikalischen Akzent erhalten.

