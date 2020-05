Glaube : Basilika: Messe bereits am Samstag

Die bisher unbenutzte Osterkerze 2020 in der Prümer Basilika wird am Samstag, 9. Mai, in der Vorabendmesse um 19 Uhr feierlich geweiht und erstmals entzündet. Foto: Patrick Ringhausen Foto: Patrick Ringhausen

Prüm Im gestrigen Artikel über den Wiedereinstieg in die Gottesdienste fehlte eine Angabe: In der Prümer Basilika ist die erste Messe, geleitet von Patrick Ringhausen, bereits am Samstagabend, 19 Uhr. Alles unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, inklusive Maskenpflicht und Abstandsregelung.