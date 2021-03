Auf dem Balkon, der Terrasse oder vor der Haustür : Eifeler Klapperkinder sammeln Spenden für Menschen in Kamerun

INFO

Die Initiative „Bitburg für eine solidarische Welt“ ist Träger des Projektes Nkoumisé-Sud. Ins Leben gerufen wurde es 2015, angestoßen durch Abbé Daniel Bilong aus Kamerun, der mehrere Jahre regelmäßig im Sommer Vertretungsdienste in der Pfarreiengemeinschaft übernommen hatte. Er betreut das Projekt vor Ort, Ehrenamtler sammeln in und um Bitburg Spenden für die Menschen in Kamerun.

Die Initiative unterstützt von Beginn an Kinder, damit sie eine Schule besuchen können. 2016 haben die Helfer ein weiteres Projekt in Angriff genommen: den Aufbau einer Gesundheitsstation in einer Region, in der rund 20 000 Menschen jegliche Grundversorgung fehlt. Folge: Die Säuglings- und Kindersterblichkeit ist hoch, aber auch viele Erwachsene sterben an behandelbaren Krankheiten und lassen Waisen oder Halbwaisen zurück. Die drei Gebäude stehen schon, es fehlen allerdings noch rund 25 000 Euro, um sie für die Basisversorgung in Betrieb zu nehmen.

Wer das Projekt Nkoumisé-Sud in Kamerun unterstützen möchte, kann eine Spende im Pfarrhaus in Bitburg abgeben oder überweisen an: Initiative Bitburg, Volksbank Eifel, IBAN: DE 63 5866 0101 0202 0215 93, Stichwort „Kinderhilfe“.