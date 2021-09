Freizeit und Glaube : Wanderung mit Rucksack und Bibel über Grenzen

Prüm (red) Die Pfarreiengemeinschaft Prüm lädt für den Tag der Deutschen Einheit, Sonntag, 3. Oktober, zu der Wanderung unter dem Thema „Kehrtwenden – Mit Rucksack und Bibel über Grenzen“ wird es unterwegs Impulse geben, inspiriert durch Bibeltexte, Lieder und der Landschaft selbst.

Treffpunkt zum Start ist um 9 Uhr an der Marienkapelle in Kehr (Auto-Parkplatz vorhanden); Ziel ist die Kirche St. Michael in Losheim. Gegen 16.30 Uhr werden die Teilnehmer nach Kehr zurückgefahren.