Glaube : Pfarrer predigt im leeren Gotteshaus

Bitburg Hans-Ulrich Ehinger bietet am Sonntag einen sogenannten Streaming-Gottesdienst an.

Pfarrer Ehinger wird also am Sonntag, 29. März, 11 Uhr, vor leeren Kirchenbänken predigen. Gläubige können aber von Zuhause dennoch irgendwie dabei sein per Video und Audio – mit moderner Technik, mit Computer oder Smartphone.

Auch wer keine Internetmöglichkeit hat, kann sich per Telefon einwählen, und dann wenigstens zuhören. Der Pfarrer weiß, dass gerade ältere Menschen oft nicht die Voraussetzungen haben, moderne technische Möglichkeiten zu nutzen. Er möchte ihnen dann mit Rat und Tat zur Seite stehen – zumindest per Telefon.

Er hofft, dass das Angebot angenommen wird. Auch in anderen Kirchen wie in Daun, Gerolstein, Prüm und Speicher sind solche oder vergleichbare Angebote geplant oder schon umgesetzt.Dass er kurz vor seinem Ruhestand einen Livestream-Gottesdienst abhalten wird, damit hat der Pfarrer noch bis vor kurzem nicht gerechnet. Wegen der Corona-Krise ist auch der Empfang zur Verabschiedung von Pfarrer Ehinger in den Ruhestand am 21. Mai bereits abgesagt.