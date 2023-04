PFAS-Belastung „Jahrhundertgift“ auf Flughafen Bitburg: Jetzt informiert die Umweltbehörde

Bitburg · Auch in Bitburg sind Böden mit giftigen PFAS-Verbindungen belastet – unter anderem auf dem Flugplatzgelände. Am 18. April gibt es dazu einen Infotag. Hier lesen Sie vorab die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Jahrhundertgift und dessen Vorkommen in der Stadt.

11.04.2023, 19:10 Uhr

Auch dort, wo das Logistikzentrum entstehen soll, gibt es PFAS-Belastungen. Nicht so hoch wie in anderen Bereichen der einstigen Airbase Bitburg, aber auch sie müssen gesichert werden. Foto: Portaflug

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Teiche, Bäche und auch Böden sind rund um den Flugplatz Bitburg chemisch belastet mit gesundheitsschädlichen Stoffen – daran besteht kein Zweifel. Die Größenordnung der Belastungen und der weitere Umgang mit ihnen wird spätestens, seitdem die britische Frasers Group in Bitburg ein Logistikzentrum bauen möchte, hitzig diskutiert. Die Informationslage ist allerdings unübersichtlich.