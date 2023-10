Für Tierliebhaber Warum der Pferdemarkt in Prüm nicht nur was für Reiter ist

Der Pferdemarkt in Prüm hat Tradition: Jedes halbe Jahr kommen Verkäufer aus Deutschland und benachbarten Ländern in die Region, um ihre Tiere zu verkaufen. Der Reitverein Prümer Land organisiert die Veranstaltung seit 1990. Seitdem ist der Markt nur zweimal ausgefallen. Die Gründe: Corona und die Flut, die das Ausstellungsgelände stark zerstörte. Aber seit diesem Jahr geht es wieder bergauf, im April verkauften 60 Aussteller ihre Waren an ungefähr 3000 Besucher.