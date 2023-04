Handel Der Pferdemarkt kommt mit mehr als 70 Ausstellern zurück nach Prüm

Doch das sei längst nicht alles, was die Besucher am Samstag sehen werden: An den Verkaufsständen wird so ziemlich alles angeboten, was zum Reitsport gehört - ob passende Kleidung, Sättel oder Pferdedecken, die Auswahl ist riesig. Darüber hinaus ist dem Pferdemarkt traditionell ein Kleintier- und Bauernmarkt angegliedert. Das Angebot reicht hier vom Kaninchen bis zum Schaf, von regionalen Erzeugnissen wie Schnaps,Wein und Wurstwaren bis hin zur Möglichkeit, sich mit frischem Gemüse einzudecken. Geflügel werde in diesem Jahr wegen der aktuell um sich greifenden Vogelgrippe nicht ausgestellt, berichtet Werner Arens.