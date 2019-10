Veranstaltung : Pferdemarkt in Prüm lockt 300 Besucher

PRÜM Auf Einladung des Reitvereins Prümer Land fand am Samstag der Prümer Pferdemarkt statt. Mehr als 100 Pferde aller Rassen wurden auf dem Platz aufgetrieben.

Um die 75 Aussteller boten an ihren Ständen ihre Waren rund um das Thema Pferd an. Ein Kleintier- und Bauernmarkt ergänzte die Veranstaltung. Hier zeigten Landwirte ihre Produkte in Eifelqualität. Mit Schafen, Schnaps, Wein, Gemüse und Obst wurde gehandelt. Mitorganisator Werner Arens zeigte sich am Samstag jedenfalls zufrieden: „Es kamen mehr als 3000 Besucher, das Angebot war sehr gut und es wurde viel gehandelt.“