Veranstaltung Pferdemarkt in Prüm zieht tausende Besucher an (Fotostrecke)

Zum Pferdemarkt in Prüm sind am Samstag tausende Besucher gepilgert. Der Reitverein Prümer Land hatte zum Pferdefest eingeladen und ein tolles Programm vorbereitet. Showveranstaltung mit und rund um das Pferd, der traditionelle Pferdehandel mit An- und Verkauf der Tiere und ein großes Angebot an Waren und Bedarf rund um das Halten von Pferden und den Reitsport bestimmten das Geschehen auf dem Veranstaltungsgelände.