Ohne Pferdeverkauf Es ist doch Pferdemarkt in Prüm – wenn auch mit Kritik hinter den Kulissen

„Die gute Nachricht zuerst: Der Pferdemarkt in Prüm findet am 5. Oktober statt“, postet der Reitverein Prümer Land auf seiner Facebook-Seite. Auch im Volksfreund gibt es ein entsprechendes Inserat. Zuvor hatte der Verein die Veranstaltung abgesagt, da sich nicht genügend Helfer gefunden hatten. Doch nun richtet Werner Arens, der auch erster Vorsitzender des Reitvereins ist, den Pferdemarkt alleine aus. Alles in Butter also?