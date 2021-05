Gesundheit im Stall : Ein Eifeler wiegt Pferde: Wie das geht und wieso das wichtig ist

Foto: Nils Straßel 10 Bilder So werden in der Eifel Pferde gewogen

Eifel/Arzfeld Wie wiege ich mein Pferd? Eine Frage die sich Pferdebesitzer Ralf Fuhrmann gestellt hat, bevor er die Lösung in die eigene Hand nahm. Mit seiner mobilen Pferdewaage wird er nun in der ganzen Eifel gebucht. Der Volksfreund hat ihn auf einem Termin in Arzfeld begleitet.