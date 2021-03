Jugend : Pfingstferien in Kell am See

Bitburg (red) Der Verein Kinderlachen-Eifel bietet eine Pfingstferienfreizeit vom 27. Mai bis 3. Juli für Kinder von sechs bis 13 Jahren an. Ziel ist Kell am See. Die Kinder erleben viele Spiele und Abenteuer in einer Unterkunft für Kinder und Jugendliche.

Der Preis bei Vollverpflegung und „professioneller Begleitung“ sowie der Bereitstellung erlebnispädagogischer Materialien und der Ausrüstung beträgt 399 Euro.