Neues Buch : Pflanzen in der Eifel: Über trickreiche Betrüger und listige Killer

Geraten Insekten, Fliegen und Schmetterlinge in die klebrigen Fangarme des Rundblättrigen Sonnentaus, werden sie von der Pflanze aufgefressen. Foto: Rainer Nahrendorf

Hersdorf Ein neues Buch von Wahl-Eifeler Rainer Nahrendorf nimmt fleischfressende Pflanzen und heimische Orchideen unter die Lupe. Eine unter ihnen lässt gefangene Insekten nur durch einen Notausgang wieder heraus.

Betörende Farben, entzückende Formen und wie sich bei näherer Betrachtung zeigt auch ziemlich ausgefuchst wenn es um ihre Bestäubung geht. Rainer Nahrendorf, ehemaliger Chefredakteur des Handelsblatts, hat in seinem Buch „Eifel. Das bedrohte Orchideenparadis“ Ende 2021 bereits einen Blick auf die Schönheit der heimischen Arten geworfen und ihre Bedrohung eindringlich vor Augen geführt, nun legt er mit seinem neuen Buch „Sexfallen und Killerpflanzen“ nach.

Nahrendorf wirft in dem neuen Band nicht nur einen Blick auf europäische Orchideen-Arten, er schaut sich auch ihre artfremden Nachbarn an und wirft einen genauen Blick auf die teils perfiden Fortpflanzungstaktiken von Frauenschuh, Hummelragwurz, Aaronstab und Sonnentau. Sie lockten wie viele anderen blühenden Pflanzen ihre Bestäuber mit farbenprächtigen Blüten an, griffen aber noch tiefer in die Trickkiste.

So locke beispielsweise der Frauenschuh Insekten mit Duftstoffen in eine Kesselfalle. In Erwartung von köstlichem Nektar flögen die Tiere direkten Weges in eine gelbe, hohle, pantoffelartige Blütenlippe und steckten dort erstmal fest. Es gibt aber eine Art Notausgang durch den sich die Insekten wieder in die Freiheit quetschen können – um aber rauszukommen müssen sie sich an den Bestäubungsorganen der Blume vorbeiquetschen. Damit der Weg auch wirklich gefunden wird, leuchtet Licht durch ein winziges Fenster. Viel Mühe für wenig Belohnung - Nektar bietet der Frauenschuh den Besuchern nämlich dann leider doch nicht an.

Anders als beim Sonnentau kommen die Gäste immerhin mit dem Leben davon. Die in Mooren wachsende fleischfressende Pflanze verführe mit in der Sonne glänzenden Tropfen Insekten zum landen. Einmal in Kontakt mit dem „Tau“ gekommen gebe es aber meist kein Entrinnen mehr. Der Besucher wird kurzerhand verdaut. In der nährstoffarmen Umgebung eines Moores ist das eine überlebenswichtige kleine Mahlzeit.

Besonders die Moore der Eifel haben es Nahrendorf angetan. Neben dem Sonnentau wachse dort zum Beispiel in und an Tümpeln auch der Wasserschlauch - ebenfalls eine fleischfressende Pflanze, die mit Unterdruck im Wasser ihr Futter in eine Fangblase einsaugt.

Der Autor begnügt sich nicht mit der Beschreibung der farbenprächtigen Killer und Trickbetrüger, in bester medienübergreifender Form stehen neben den Texten nicht nur prachtvolle Fotografien der beschriebenen Arten, auch sogenannte QR-Codes können mit einem modernen Telefon abfotograftiert werden und führen dann im Internet zu verschiedenen Videos, zu weiterführenden Informationsseiten und auch zu mancher von Nahrendorf erwähnten Quelle. Der Aktion nicht genug, gibt der Autor auch gleich noch zwei Wandertipps und nennt damit Routen, auf denen zur richtigen Jahreszeit die erwähnten Killer und Trickser in der Natur zu finden sind.