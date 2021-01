Pflege : Seniorenheim in Waxweiler eröffnet neuen Wohnbereich

Waxweiler Das Alten- und Pflegeheim „Herz Jesu“ hat 15 Zimmer eingerichtet für junge Menschen mit Pflegebedarf. Für den Betrieb werden nun weitere Kräfte gesucht.

(red) Das Alten- und Pflegeheim Herz Jesu in Waxweiler der Cusanus Trägergesellschaft Trier (ctt) hat am 15. Dezember einen neuen Wohnbereich für junge Pflegebedürftige eröffnet. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnte keine Eröffnungsfeier stattfinden, allerdings segnete Pfarrer Josef Müller die neuen modern eingerichteten Räumlichkeiten im Rahmen der Einweihung.

„Vor allem für junge pflegebedürftige Menschen fehlt es in unserer Region bislang an speziellen und bedürfnisorientierten Angeboten. Mit unserem neuen Wohnbereich namens ‘Generationenpflege’ schließen wir diese bestehende Versorgungslücke und bieten jungen Pflegebedürftigen zwischen 18 und 59 Jahren ein Zuhause“, freut sich Heimleiterin Martina Schoden über die Eröffnung des von langer Hand geplanten und gut vorbereiteten neuen Wohnbereichs in der obersten Etage. Zehn junge Pflegebedürftige sind bereits in ihre Zimmer eingezogen bzw. werden in den kommenden Tagen dort einziehen.