Beruf : Sechs junge Menschen starten in den Beruf

Die Schülerinnen des Kurses 2018/2021 haben die staatliche Examensprüfung in der Pflegeschule am St.-Joseph-Krankenhaus in Prüm abgelegt. Sarah El Zein, Alina Leisen, Nadine Mettlen, Lisa Oehmen und Julia Schommers. Nicht im Bild: Jessy Lamberty. Foto: C. Pfaff

Prüm (red) Die Schülerinnen des Kurses 2018/2021 haben nach drei Jahren Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege die staatliche Examensprüfung in der Pflegeschule am St.-Joseph-Krankenhaus in Prüm abgelegt.

Bestanden haben die sieben Prüfungsteile Sarah El Zein, Jessy Lamberty (nicht im Bild), Alina Leisen, Nadine Mettlen, Lisa Oehmen und Julia Schommers. Die Lehrerinnen der Pflegeschule, das Direktorium sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich über die neuen Kolleginnen und gratulieren zum Berufsstart.