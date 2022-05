Umwelt : Krebserregende Stoffe auf Frasers-Grundstück: Was passiert mit dem PFT?

So sehen die ersten Visualisierungen des Distributionszentrums aus. Foto: Frasers Group

Bitburg Das Grundstück, auf dem die britische Frasers-Group bauen will, ist mit PFT belastet. Was passiert mit den Stoffen, bevor das Unternehmen dort bis zu 2.500 Arbeitsplätze schaffen will?