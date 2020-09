Vereine : Pickließemer Theater fällt aus

Pickließem (utz) Die Theatergruppe Pickließem hat ihre geplanten Aufführungen für 2020 abgesagt. „Anstatt unser 20. Jubiläum mit euch zu feiern, macht uns dieses Virus einen dicken Strich durch die Rechnung“, schreibt die Gruppe an ihre Fans.

Allerdings, so sagt Robert Klein von der Theatergruppe, überlege man, nächsten Sommer Aufführungen nach draußen zu verlegen. Das alles sei aber Zukunftsmusik und hänge von der aktuellen Lage ab. Allerdings habe man das Beste aus der Sommer-Saison gemacht. So gab es an diversen Sonntagen das PickBeach vor dem Gemeindehaus. Das heißt: gemütliches Beisammensein bei Bier, Wein und Abstand.