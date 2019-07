Konzert : Woodstock-Feeling in der Eifel

bild honky tonk festival trier tintagel heads 2203. Foto: Tintagel Heads

Pickließem (red) Das fünfte PickStock-Open-Air startet am Samstag, 27. Juli, um 19 Uhr, am Gemeiendehaus in Pickließem. Eröffnung mit der Feuerwehrkapelle ist um 19.30 Uhr. Dann folgen De Schouuten, Jimmy Reloaded aus Trier, Prima Klima aus Badem, Crime Scene aus Köln und Tintagel Heads aus Korlingen (Foto).

